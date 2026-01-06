Хихлов Данил Дмитриевич
мужской, родился 19.08.1993, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ОтецХихлов Дмитрий Николаевич24.05.1971 г.р.
МатьХихлова (Панова) Юлия Александровна28.06.1971 г.р.
Супруги
Хихлова (Никитина) Ирина Евгеньевна05.02.1994 г.р.
Дети
Хихлова Мирослава Даниловна04.12.2025 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1993
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.2025
Дочь: Хихлова Мирослава Даниловна
Мать ребёнка: Хихлова (Никитина) Ирина Евгеньевна
Москва, город федерального значения Москва