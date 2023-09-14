Ишмав Фадей Григорьев
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения21.08.1782
Дата смерти24.04.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1782
г. Белорецк
МК БЗ 1803 № 007 19 лет РС БЗ 1834 № 35 51 год
Бракосочетание
29.01.1803
Жена: Ишмава Анна Маркелова
г. Белорецк
Рождение ребёнка
25.05.1814
Сын: Ишмаев Иван Фадеев
Мать ребёнка: Ишмава Анна Маркелова
г. Белорецк
Смерть
24.04.1870
г. Белорецк
Похороны
27.04.1870
г. Белорецк