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Ишмав Фадей Григорьев

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

21.08.1782

Дата смерти

24.04.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1782

Отец: Ишмав Григорий Кондратьев

Мать: Ишмава Ефросиния Тимофеева

г. Белорецк
МК БЗ 1803 № 007 19 лет РС БЗ 1834 № 35 51 год
Бракосочетание
29.01.1803

Жена: Ишмава Анна Маркелова

г. Белорецк
Рождение ребёнка
25.05.1814

Сын: Ишмаев Иван Фадеев

Мать ребёнка: Ишмава Анна Маркелова

г. Белорецк
Смерть
24.04.1870
г. Белорецк
Похороны
27.04.1870
г. Белорецк
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