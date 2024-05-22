Васса Исакова Вычислено 1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса Исакова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1825 по 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счастливцов Фафан Климонтов

Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.

Дочь: Счастливцова Степанида Феофанова

Отец ребёнка: Счастливцов Фафан Климонтов

Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Счастливцов Петр Феофанов

Отец ребёнка: Счастливцов Фафан Климонтов

Рождение ребёнка
Вычислено 1878 ст.

Сын: Счастливцов Ермолай Феофанов

Отец ребёнка: Счастливцов Фафан Климонтов

Смерть
Неизвестно

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