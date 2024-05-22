Васса Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.
Дочь: Счастливцова Степанида Феофанова
Отец ребёнка: Счастливцов Фафан Климонтов
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Счастливцов Петр Феофанов
Отец ребёнка: Счастливцов Фафан Климонтов
Рождение ребёнка
Вычислено 1878 ст.
Сын: Счастливцов Ермолай Феофанов
Отец ребёнка: Счастливцов Фафан Климонтов
Смерть
Неизвестно