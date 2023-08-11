Мертв Солнечный Дождь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мертв Солнечный Дождь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: незвестно

Мать: Зайцехвостка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жива Длинная Ночь

Мать ребёнка: Мертва Полуденница

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жива Ежевика

Мать ребёнка: Мертва Полуденница

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мертва Полуденница

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мертв Огонек

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мертва Полуденница

Смерть
Неизвестно