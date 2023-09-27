Агафья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Антонова

Место рождения

Грибаниха

Дата рождения

1700

Дата смерти

Между 1742 и 1754

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибаниха
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Фекла Петрова

Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Грибан Исай Петров

Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Грибан Григорий Петров

Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.11.1726

Сын: Грибан Федор Петров

Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.10.1732

Сын: Грибан Нестор Петров

Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибан Петр Ермолаев

Смерть
Между 1742 и 1754
Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
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