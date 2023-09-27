Агафья Антонова
Место рожденияГрибаниха
Дата рождения1700
Дата смертиМежду 1742 и 1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Грибаниха
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Фекла Петрова
Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев
Рождение ребёнка
1723
Сын: Грибан Исай Петров
Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев
Рождение ребёнка
11.11.1726
Сын: Грибан Федор Петров
Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев
Рождение ребёнка
27.10.1732
Сын: Грибан Нестор Петров
Отец ребёнка: Грибан Петр Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибан Петр Ермолаев
Смерть
Между 1742 и 1754