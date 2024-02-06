Штукерт (Кочетова) Анна
Место рожденияГ.Воронеж
Дата рождения01.12.1922
Дата смерти23.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922
Отец: Кочетова Михаил
Мать: Кочетова Мария
Г.Воронеж
Рождение ребёнка
13.02.1946
Дочь: Забусова(первый Брак), Чуб(второй Брак) Раиса
Отец ребёнка: Зотов Алексей
Бракосочетание
1946
Муж: Штукерт Яков
Тульская область г.Болохово
Рождение ребёнка
03.09.1947
Дочь: Черникова Лидия
Отец ребёнка: Штукерт Яков
Тульская область г.Балохова
Рождение ребёнка
Около 13.09.1949
Сын: Штукерт Виктор
Отец ребёнка: Штукерт Яков
Рождение ребёнка
1957
Сын: Штукерт Яков
Отец ребёнка: Штукерт Яков
Украина, комунарск, поселок дельта,
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Штукерт Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохновская Мария
Отец ребёнка: Штукерт Яков
Смерть
23.09.1991
Ст.Тбилисская
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
п.северенно
45.350697, 40.218866