Штукерт (Кочетова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штукерт (Кочетова) Анна

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Место рождения

Г.Воронеж

Дата рождения

01.12.1922

Дата смерти

23.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922

Отец: Кочетова Михаил

Мать: Кочетова Мария

Г.Воронеж
Рождение ребёнка
13.02.1946

Дочь: Забусова(первый Брак), Чуб(второй Брак) Раиса

Отец ребёнка: Зотов Алексей

Бракосочетание
1946

Муж: Штукерт Яков

Тульская область г.Болохово
Рождение ребёнка
03.09.1947

Дочь: Черникова Лидия

Отец ребёнка: Штукерт Яков

Тульская область г.Балохова
Рождение ребёнка
Около 13.09.1949

Сын: Штукерт Виктор

Отец ребёнка: Штукерт Яков

Рождение ребёнка
1957

Сын: Штукерт Яков

Отец ребёнка: Штукерт Яков

Украина, комунарск, поселок дельта,
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Штукерт Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохновская Мария

Отец ребёнка: Штукерт Яков

Смерть
23.09.1991
Ст.Тбилисская
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
п.северенно
45.350697, 40.218866
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