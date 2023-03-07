Соломахин Ефим Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1904
Дата смерти15.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904
Крещение
17.10.1904
Военная служба
01.10.1941
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
15.12.1941
Wola Suchożebrska, siedlecki, Masovian Voivodeship, Poland
Wola Suchożebrska, siedlecki, Masovian Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
Wola Suchożebrska, siedlecki, Masovian Voivodeship, Poland
Wola Suchożebrska, siedlecki, Masovian Voivodeship, Poland