Соломахин Ефим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Ефим Андреевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

15.10.1904

Дата смерти

15.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904

Отец: Соломахин Андрей Дмитриевич

Мать: Соломахина Анастасия Кузьминична

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
17.10.1904
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
01.10.1941
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
15.12.1941
Wola Suchożebrska, siedlecki, Masovian Voivodeship, Poland
Wola Suchożebrska, siedlecki, Masovian Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
Wola Suchożebrska, siedlecki, Masovian Voivodeship, Poland
Wola Suchożebrska, siedlecki, Masovian Voivodeship, Poland
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