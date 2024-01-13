Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1937 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Альберт

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
2002
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