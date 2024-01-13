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Мария
Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
2002
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Николай
Дети
Альберт
1937 г.р.
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын:
Альберт
Отец ребёнка:
Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Николай
Смерть
2002
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