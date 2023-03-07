Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатима

Фатима

avatar

Место рождения

Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Кадыча

Отец ребёнка: Габдулвагап

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Минликафа

Отец ребёнка: Габдулвагап

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шагизигана

Отец ребёнка: Габдулвагап

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мазизапа

Отец ребёнка: Габдулвагап

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Фахрупжамал

Отец ребёнка: Габдулвагап

Рождение ребёнка
1819

Сын: Габдулгани

Отец ребёнка: Габдулвагап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габделгаллям

Отец ребёнка: Габдулвагап

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдулвагап

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close