Фатима
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Кадыча
Отец ребёнка: Габдулвагап
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Минликафа
Отец ребёнка: Габдулвагап
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шагизигана
Отец ребёнка: Габдулвагап
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мазизапа
Отец ребёнка: Габдулвагап
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Фахрупжамал
Отец ребёнка: Габдулвагап
Рождение ребёнка
1819
Сын: Габдулгани
Отец ребёнка: Габдулвагап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габделгаллям
Отец ребёнка: Габдулвагап
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габдулвагап
Смерть
Неизвестно