Ульяничева Пелагея фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1903
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Ульяничев Иван Никитович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно