Ульяничева Пелагея фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяничева Пелагея фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1903

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Ульяничев Иван Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульяничев Иван Никитович

Смерть
Неизвестно
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