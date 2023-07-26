Таратин Клавдий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаратин Клавдий Александрович

Таратин Клавдий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1901

Сын: Таратин Александр Клавдиевич

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таратина Евдакия Клавдиевна

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таратин Николай Клавдиевич

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
Неизвестно