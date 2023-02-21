Силантьев Игнатий Романович
Место рожденияд. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Дата рождения24.05.1893
Дата смерти27.07.1893
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Крещение
26.05.1893
Введенская церковь, с. Вязовка, Сызранский уезд
Савва Иванович Андреев и Мария Трофимовна Терентьева | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Смерть
27.07.1893
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Причина смерти: "от поноса" | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует