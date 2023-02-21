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Силантьев Игнатий Романович

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Место рождения

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя

Дата рождения

24.05.1893

Дата смерти

27.07.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893

Отец: Силантьев Роман Игнатьевич

Мать: Силантьева Екатерина Петровна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Крещение
26.05.1893
Введенская церковь, с. Вязовка, Сызранский уезд
Савва Иванович Андреев и Мария Трофимовна Терентьева | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Смерть
27.07.1893
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Причина смерти: "от поноса" | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
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