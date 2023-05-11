Гаврилов Иосиф (Осип)
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти13.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гаврилов Иван
Мать: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова ?
Смерть
13.09.1941
Карело-Финская ССР, Кестеньгское направление, 42 км, ж/д
Причина смерти: Убийство | Карело-Финская ССР, Кестеньгское направление, 42 км, ж/д