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Гаврилов Иосиф (Осип)

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Место рождения

Токарево, Ново-Алейская волость, Змеиногорский уезд

Дата рождения

1903

Дата смерти

13.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Между 1874 и 1875 г.р.

Мать

Между 1876 и 1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гаврилов Иван

Мать: Гаврилова Анна

Токарево, Ново-Алейская волость, Змеиногорский уезд
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова ?

Токарево, Ново-Алейская волость, Змеиногорский уезд
Смерть
13.09.1941
Карело-Финская ССР, Кестеньгское направление, 42 км, ж/д
Причина смерти: Убийство | Карело-Финская ССР, Кестеньгское направление, 42 км, ж/д
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