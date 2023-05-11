Петрова (Рыбакова) Анна Матвеева
Место рождения
Дата рождения27.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1886
Отец: Матвей Алексеев
Мать: Анна Васильева
Бракосочетание
06.09.1909
Рождение ребёнка
28.06.1910
Отец ребёнка: Петров Василий Николаев
Рождение ребёнка
13.03.1912
Отец ребёнка: Петров Василий Николаев
Рождение ребёнка
27.01.1914
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Петров Василий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно