Петрова (Рыбакова) Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Рыбакова) Анна Матвеева

Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

27.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1886

Отец: Матвей Алексеев

Мать: Анна Васильева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
06.09.1909

Муж: Петров Василий Николаев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1910

Сын: Петров Павел Васильев

Отец ребёнка: Петров Василий Николаев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Петров Алексей Васильев

Отец ребёнка: Петров Василий Николаев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1914

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Петров Василий Николаев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий Николаев

Смерть
Неизвестно
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