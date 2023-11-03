Сухов Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухов Гавриил Петрович

Сухов Гавриил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1897

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Жена

Около 1899 г.р.

Дети

1932 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1897

Отец: Сухов Петр Дмитриев

Мать: Сухова Параскева Власиева

Рождение ребёнка
15.02.1932

Дочь: Валентина Гавриловна

Мать ребёнка: Сухова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
10.04.1935

Сын: Сухов Виктор Гавриилович

Мать ребёнка: Сухова Наталья Андреевна

Военная служба
19.04.1941
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухова Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Наталья Андреевна

Смерть
?.08.1942
ВОВ пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close