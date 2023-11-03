Сухов Гавриил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1897
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1897
Отец: Сухов Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
15.02.1932
Дочь: Валентина Гавриловна
Мать ребёнка: Сухова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
10.04.1935
Мать ребёнка: Сухова Наталья Андреевна
Военная служба
19.04.1941
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухова Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Наталья Андреевна
Смерть
?.08.1942
ВОВ пропал без вести