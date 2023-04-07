Иван Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Евстафий Аверьянович

Мать: Фекла Степановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Аверьянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Аверьянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Аверьянов Петр Иванович

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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