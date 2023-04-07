Иван Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Евстафий Аверьянович
Мать: Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Аверьянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Аверьянов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно