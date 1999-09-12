(Князева) Федосия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Князева) Федосия Константиновна

Место рождения

Васильевка, Ново-Якушкинская волость, Бугурусланский уезд

Дата рождения

27.?.?

Дата смерти

12.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.?.?

Отец: Князев Константин Иванович

Мать: Анна Устимовна

Васильевка, Ново-Якушкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1939

Дочь: Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Федотов Семен Семенович

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1946

Дочь: Галина Семеновна

Отец ребёнка: Федотов Семен Семенович

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1952

Дочь: Тамара Семеновна

Отец ребёнка: Федотов Семен Семенович

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.09.1999
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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