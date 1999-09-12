(Князева) Федосия Константиновна
Место рождения
Дата рождения27.?.?
Дата смерти12.09.1999
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.?.?
Отец: Князев Константин Иванович
Мать: Анна Устимовна
Рождение ребёнка
29.09.1939
Дочь: Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Федотов Семен Семенович
Рождение ребёнка
17.08.1946
Дочь: Галина Семеновна
Отец ребёнка: Федотов Семен Семенович
Рождение ребёнка
25.12.1952
Дочь: Тамара Семеновна
Отец ребёнка: Федотов Семен Семенович
Смерть
12.09.1999
Волжский, город Волжский, Волгоградская область