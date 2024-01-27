Зубов Олег Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1965
Отец: Зубов Евгений Александрович
Мать: Зубова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1990
Мать ребёнка: Зубова Елена Геннадиевна
Рождение ребёнка
09.11.1990
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полосина Софья Олеговна
Мать ребёнка: Зубова Елена Геннадиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Елена Геннадиевна