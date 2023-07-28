Сухова (Смирнова) Дарья Степановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти10.10.1897 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Смирнов Степ (ф) ан Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1883 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1886 ст.
Дочь: Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович
Рождение ребёнка
23.12.1889 ст.
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович
Рождение ребёнка
01.05.1892 ст.
Дочь: Мавра Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович
Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.
Дочь: Лямина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович
Смерть
10.10.1897 ст.