Сухова (Смирнова) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Смирнова) Дарья Степановна

Место рождения

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

10.10.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Смирнов Степ (ф) ан Петрович

Мать: не указана

Самаровка, Самаровская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
11.11.1883 ст.

Муж: Сухов Дмитрий Луппович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1886 ст.

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1889 ст.

Сын: Сухов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1892 ст.

Дочь: Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.

Дочь: Лямина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
10.10.1897 ст.
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд