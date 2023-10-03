Ильницкий Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльницкий Николай

Ильницкий Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильницкая Марианна Николаевна

Мать ребёнка: Ильницкая Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильницкая Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Ильницкая Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильницкая Валентина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close