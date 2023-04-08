Посысоева (Папешкина) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посысоева (Папешкина) Наталья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1974

Дочь: Биковец Елена Александровна

Отец ребёнка: Посысоев Александр Иванович

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1980

Дочь: Волкова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Посысоев Александр Иванович

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посысоев Александр Иванович

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