Посысоева (Папешкина) Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1974
Дочь: Биковец Елена Александровна
Отец ребёнка: Посысоев Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1980
Дочь: Волкова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Посысоев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно