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Орликова Фавста Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван Алексеев

Мать: Глафира Васильева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Орликов Василий Марков

Отец ребёнка: Орликов Марк Михайлов

Орликов Василий Маркович (1841 — ?) Родился в семье пономаря села Маркова1 Ярославского уезда Марка Орликова. В 1860 году исключен из Ярославской духовной семинарии за малоуспешностью. Был послушником... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орликов Марк Михайлов

Смерть
Неизвестно
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