Орликова Фавста Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван Алексеев
Мать: Глафира Васильева
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Орликов Марк Михайлов
Орликов Василий Маркович (1841 — ?) Родился в семье пономаря села Маркова1 Ярославского уезда Марка Орликова. В 1860 году исключен из Ярославской духовной семинарии за малоуспешностью. Был послушником... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно