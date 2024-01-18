Ивушкин Илларион Трофимович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Дата рождения1851
Дата смерти28.04.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ивушкин Николай Илларионови
Мать ребёнка: Ивушкина Марфа Андреевна
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ивушкин Федор Илларионович
Мать ребёнка: Ивушкина Марфа Андреевна
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Рождение ребёнка
28.08.1901
Дочь: Надежда Илларионовна
Мать ребёнка: Ивушкина Марфа Андреевна
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивушкина Марфа Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Смерть
28.04.1921
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино