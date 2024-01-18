Ивушкин Илларион Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивушкин Илларион Трофимович

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино

Дата рождения

1851

Дата смерти

28.04.1921

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ивушкин Трофим Архипович

Мать: Ивушкина Екатерина Антоновна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ивушкин Николай Илларионови

Мать ребёнка: Ивушкина Марфа Андреевна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ивушкин Федор Илларионович

Мать ребёнка: Ивушкина Марфа Андреевна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Рождение ребёнка
28.08.1901

Дочь: Надежда Илларионовна

Мать ребёнка: Ивушкина Марфа Андреевна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивушкина Марфа Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Смерть
28.04.1921
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
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