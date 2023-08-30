Киреева Галиндея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Галиндея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Marina

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Мазильникова Лариса Филипповна

Отец ребёнка: Киреев Филипп

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Фролова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Киреев Филипп

Рождение ребёнка
1903

Сын: Киреев Кирилл Филиппович

Отец ребёнка: Киреев Филипп

Бухарай, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремина Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Киреев Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Филипп

Работа или профессия
Неизвестно
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