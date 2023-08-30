Киреева Галиндея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Marina
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Мазильникова Лариса Филипповна
Отец ребёнка: Киреев Филипп
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Фролова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Киреев Филипп
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Киреев Филипп
Бухарай, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Киреев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киреев Филипп
Работа или профессия
Неизвестно