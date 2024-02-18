Зюганов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюганов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Соломахина (Зюганова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Озерская, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Зюганов Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Озерская, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Зюганов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Высокий Холм, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.03.1914

Дочь: Зюганова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Озерская, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Зюганов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Озерская, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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