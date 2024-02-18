Зюганов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Соломахина (Зюганова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Зюганов Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Зюганов Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Высокий Холм, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.03.1914
Дочь: Зюганова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно