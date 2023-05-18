Сидоркина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1926

Сын: Сидоркин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Сидоркин Гавриил

Починки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Починки, Егорьевск, Московская область
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