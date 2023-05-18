Сидоркина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1926
Сын: Сидоркин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Сидоркин Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно