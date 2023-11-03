Новикова (Вертопрахова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1976
Рождение ребёнка
19.06.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.2010
Дочь: Новикова Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: Новиков Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.2011
Отец ребёнка: Новиков Георгий Николаевич