Новикова (Вертопрахова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Вертопрахова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1976

Отец: Вертопрахов Владимир Павлович

Мать: Вертопрахова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
19.06.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.2010

Дочь: Новикова Светлана Георгиевна

Отец ребёнка: Новиков Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
01.11.2011

Сын: Новиков Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Новиков Георгий Николаевич

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