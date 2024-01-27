Нефедкин Виктор
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Около 11.12.1968
Озерное, Украина
Рождение ребёнка
Около 1971
Рождение ребёнка
Около 1974
Смерть
Неизвестно