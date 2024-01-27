Нефедкин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедкин Виктор

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 11.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Озерное, Украина
Рождение ребёнка
Около 1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
Около 1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Смерть
Неизвестно
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