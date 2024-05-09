Хороших Влентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хороших Влентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городниченко Иван Никитевич

Мать: Городниченко Ольга

Рождение ребёнка
07.07.1967

Дочь: Хороших Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Хороших Николай Васильевич

Рождение ребёнка
28.10.1970

Сын: Хороших Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Хороших Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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