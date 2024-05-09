Хороших Влентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Городниченко Иван Никитевич
Мать: Городниченко Ольга
Рождение ребёнка
07.07.1967
Дочь: Хороших Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Хороших Николай Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1970
Сын: Хороших Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Хороших Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно