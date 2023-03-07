Щербинин Илья Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербинин Илья Карпович

Щербинин Илья Карпович

avatar

Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Щербинин Карп Тархов (Тархович)

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Щербинин Егор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Щербинина Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Щербинин Анисим Ильич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Щербинина Наталья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Щербинина Матрона Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Мария Николаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close