Щербинин Илья Карпович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Щербинин Карп Тархов (Тархович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Щербинин Егор Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Щербинина Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Щербинина Наталья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Щербинина Матрона Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно