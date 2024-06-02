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Федюкина Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федюкин Родион Семенович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Федюкин Петр Родионович

Отец ребёнка: Федюкин Родион Семенович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Федюкин Владимир Родионович

Отец ребёнка: Федюкин Родион Семенович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Федюкин Василий Родионович

Отец ребёнка: Федюкин Родион Семенович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Федюкина) Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Федюкин Родион Семенович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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