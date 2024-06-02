Федюкина Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Федюкин Родион Семенович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Федюкин Владимир Родионович
Отец ребёнка: Федюкин Родион Семенович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Федюкин Василий Родионович
Отец ребёнка: Федюкин Родион Семенович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Федюкина) Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Федюкин Родион Семенович
Смерть
Неизвестно