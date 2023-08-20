Дмитриев Гаврило
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Гаврилов Николай
Мать ребёнка: Михайлова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Михайлова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Михайлова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Гаврилов Никита
Мать ребёнка: Михайлова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Гаврилов Егор
Мать ребёнка: Михайлова Ирина
Смерть
1770