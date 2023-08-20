Дмитриев Гаврило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Гаврило

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1746 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1726

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Гаврилов Николай

Мать ребёнка: Михайлова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Михайлова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Михайлова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Гаврилов Никита

Мать ребёнка: Михайлова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Гаврилов Егор

Мать ребёнка: Михайлова Ирина

Смерть
1770
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