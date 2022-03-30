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Филатов Анатолий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1947

Дата смерти

30.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1971

Сын: Филатов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Филатова Любовь Михайловна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
1972

Жена: Филатова Любовь Михайловна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Свадьбу сыграли 7 ноября 1970 года в Хабаровска, но зарегистрировались официально после рождения Олега зимой 1972 года.
Рождение ребёнка
18.05.1982

Дочь: Филатова Олеся Анатольевна

Мать ребёнка: Филатова Любовь Михайловна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
30.03.2022