Филатов Анатолий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1947
Дата смерти30.03.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1971
Мать ребёнка: Филатова Любовь Михайловна
Бракосочетание
1972
Свадьбу сыграли 7 ноября 1970 года в Хабаровска, но зарегистрировались официально после рождения Олега зимой 1972 года.
Рождение ребёнка
18.05.1982
Дочь: Филатова Олеся Анатольевна
Мать ребёнка: Филатова Любовь Михайловна
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
30.03.2022