Антошкин Тимофей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтошкин Тимофей Кузьмич

Антошкин Тимофей Кузьмич

Место рождения

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

Между 1850 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Антошкин Кузьма Антонович

Мать: Антошкина Екатерина

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1826
Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1849

Жена: Антошкина Пелогея Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Антошкин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Антошкина Пелогея Николаевна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Между 1850 и 1917
Рождение ребёнка
1863

Сын: Антошкин Василий Тимфеевич

Мать ребёнка: Антошкина Пелогея Николаевна

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан