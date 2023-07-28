Антошкин Тимофей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиМежду 1850 и 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Антошкин Кузьма Антонович
Мать: Антошкина Екатерина
Место жительства
С 1826
Бракосочетание
Около 1849
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Антошкина Пелогея Николаевна
Смерть
Между 1850 и 1917
Рождение ребёнка
1863
Сын: Антошкин Василий Тимфеевич
Мать ребёнка: Антошкина Пелогея Николаевна