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Гаврикова-Герета Наталья Анатольевна

Место рождения

с.Солобковцы Хмельницкая область

Дата рождения

06.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1964

Отец: Герета Анатолий Степанович

Мать: Мала Нина Афанасьевна

с.Солобковцы Хмельницкая область
Бракосочетание
02.01.1985

Муж: Гавриков Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
11.05.1985

Дочь: Гаврикова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Гавриков Виктор Николаевич

с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
11.11.1986

Сын: Гавриков Аркадий Викторович

Отец ребёнка: Гавриков Виктор Николаевич

с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
30.05.1989

Дочь: Гаврикова-Головань Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Гавриков Виктор Николаевич

с.Курашим Пермского района Пермской области
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