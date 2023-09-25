Гаврикова-Герета Наталья Анатольевна
Место рожденияс.Солобковцы Хмельницкая область
Дата рождения06.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1964
Отец: Герета Анатолий Степанович
Мать: Мала Нина Афанасьевна
с.Солобковцы Хмельницкая область
Бракосочетание
02.01.1985
Рождение ребёнка
11.05.1985
Дочь: Гаврикова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Гавриков Виктор Николаевич
с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
11.11.1986
Сын: Гавриков Аркадий Викторович
Отец ребёнка: Гавриков Виктор Николаевич
с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
30.05.1989
Дочь: Гаврикова-Головань Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Гавриков Виктор Николаевич
с.Курашим Пермского района Пермской области