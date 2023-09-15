Шушков Евтихий Максимович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шушкова Матрёна Евтихиевна
Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шушков Василий Евтихиевич
Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шушков Аркадий Евтихиевич
Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шушкова Федосья Евтихиевна
Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шушкова Агрипина Евтихиевна
Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно