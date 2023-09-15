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Шушков Евтихий Максимович

Место рождения

Исаково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шушкова Матрёна Евтихиевна

Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шушков Василий Евтихиевич

Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шушков Аркадий Евтихиевич

Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шушкова Федосья Евтихиевна

Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шушкова Агрипина Евтихиевна

Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шушков Семён Евтихиевич

Мать ребёнка: Южакова Настасья Григорьевна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южакова Настасья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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