Пережогина Александра Яковлевна
Место рожденияРындино деревня
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Яков Сафронович
Мать: Пелагея Петровна
Рындино деревня
Рождение ребёнка
04.12.1871
Дочь: Пережогина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
07.08.1873
Сын: Пережогин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1875
Дочь: Аполлинария Сергеевна
Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.09.1879
Сын: Пережогин Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
02.08.1886
Дочь: Пережогина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич
Смерть
Неизвестно