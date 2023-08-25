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Пережогина Александра Яковлевна

Место рождения

Рындино деревня

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Яков Сафронович

Мать: Пелагея Петровна

Рындино деревня
Рождение ребёнка
04.12.1871

Дочь: Пережогина Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
07.08.1873

Сын: Пережогин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
25.12.1875

Дочь: Аполлинария Сергеевна

Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.09.1879

Сын: Пережогин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
02.08.1886

Дочь: Пережогина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Пережогин Сергей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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