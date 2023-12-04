Макарова Ирина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1900 ст.
Дочь: Макарова Александра Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Запись № 104 от 08.11.1900 г. Родители: казак Буринского поселка Александр Георгиевич Макаров и его зж Ирина Кирилловна, оба православные. Восприемники: казак того же села Сергей Феодорович Кобылкин и... Показать все
Бракосочетание
До 1900
Смерть
Неизвестно