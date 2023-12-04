Макарова Ирина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Ирина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1900 ст.

Дочь: Макарова Александра Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Запись № 104 от 08.11.1900 г. Родители: казак Буринского поселка Александр Георгиевич Макаров и его зж Ирина Кирилловна, оба православные. Восприемники: казак того же села Сергей Феодорович Кобылкин и... Показать все
Бракосочетание
До 1900

Муж: Макаров Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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