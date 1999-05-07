Баширов Гумер Баширович
Место рождения
Дата рождения07.01.1901
Дата смерти07.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1901
Отец: Мустафов Башир Мустафович
Мать: Мустафова Минзифа
Рождение ребёнка
17.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баширова Карима Нуриевна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баширова Карима Нуриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баширова Карима Нуриевна
Смерть
07.05.1999
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)