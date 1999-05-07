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Баширов Гумер Баширович

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Место рождения

Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.01.1901

Дата смерти

07.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1901

Отец: Мустафов Башир Мустафович

Мать: Мустафова Минзифа

Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баширова Карима Нуриевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баширова Карима Нуриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баширова Карима Нуриевна

Смерть
07.05.1999
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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