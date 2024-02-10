Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1825
Дочь: Аксинья Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Миронович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Репникова Васса (Василиса) Феофилактовна (Феоктистова)
Отец ребёнка: Феоктист Миронович
Сотни Лошновой, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1830
Сын: Петр Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Миронович
Рождение ребёнка
01.01.1834
Сын: Иван Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Миронович
Смерть
Неизвестно