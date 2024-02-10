Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1825

Дочь: Аксинья Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Миронович

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Репникова Васса (Василиса) Феофилактовна (Феоктистова)

Отец ребёнка: Феоктист Миронович

Сотни Лошновой, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1830

Сын: Петр Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Миронович

Рождение ребёнка
01.01.1834

Сын: Иван Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Миронович

Смерть
Неизвестно
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