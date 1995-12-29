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Федотов Семен Семенович

Место рождения

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.12.1909

Дата смерти

29.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1909

Отец: Федотов Семен Иванович

Мать: Евдокия Леонтьевна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1939

Дочь: Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Федосия Константиновна

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1946

Дочь: Галина Семеновна

Мать ребёнка: Федосия Константиновна

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1952

Дочь: Тамара Семеновна

Мать ребёнка: Федосия Константиновна

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.12.1995
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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