Федотов Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения28.12.1909
Дата смерти29.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1909
Отец: Федотов Семен Иванович
Мать: Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
29.09.1939
Дочь: Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Федосия Константиновна
Рождение ребёнка
17.08.1946
Дочь: Галина Семеновна
Мать ребёнка: Федосия Константиновна
Рождение ребёнка
25.12.1952
Дочь: Тамара Семеновна
Мать ребёнка: Федосия Константиновна
Смерть
29.12.1995
Волжский, город Волжский, Волгоградская область