Морозов Евфросинья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1904
Дочь: Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Морозов Филипп Михайлович
с. Избищи, Петрово-Избищенский сельсовет, Гремячевский р-н, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно