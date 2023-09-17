Морозов Евфросинья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Евфросинья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1904

Дочь: Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Морозов Филипп Михайлович

с. Избищи, Петрово-Избищенский сельсовет, Гремячевский р-н, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Филипп Михайлович

Смерть
Неизвестно
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