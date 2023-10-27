Алескерова- Платонова Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1994
Рождение ребёнка
27.03.2016
Дочь: Алескерова Екатерина Зауровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.10.2018
Дочь: Алескерова Елизавета Зауровна
Отец ребёнка: Алескеров Заур Магомедович
Рождение ребёнка
24.09.2021
Отец ребёнка: Алескеров Заур Магомедович
Бракосочетание
Неизвестно