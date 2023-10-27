Алескерова- Платонова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алескерова- Платонова Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1994

Отец: Платонов Сергей Валентинович

Мать: Платонова-Родионова Марина Александровна

Рождение ребёнка
27.03.2016

Дочь: Алескерова Екатерина Зауровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.10.2018

Дочь: Алескерова Елизавета Зауровна

Отец ребёнка: Алескеров Заур Магомедович

Рождение ребёнка
24.09.2021

Сын: Алескеров Тимур Заурович

Отец ребёнка: Алескеров Заур Магомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алескеров Заур Магомедович

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