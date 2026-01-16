Смирнов Иван Артемьев 07.11.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнов Иван Артемьев

Автор
СП
Прокофьева С.

мужской, родился 07.11.1887 ст., Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

умер 25.09.1916 ст., Затурцы, Волинська область

Отец
Смирнов Артемий Михайлович1865 г.р.
Мать
Смирнова Мария ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнова (Шамаринова) Мария Васильевна07.06.1894 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1887 ст.

Отец: Смирнов Артемий Михайлович

Мать: Смирнова Мария Георгиевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Шамаринова) Мария Васильевна

Смерть
25.09.1916 ст.
Затурцы, Волинська область

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