Смирнов Иван Артемьев
мужской, родился 07.11.1887 ст., Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
умер 25.09.1916 ст., Затурцы, Волинська область
ОтецСмирнов Артемий Михайлович1865 г.р.
МатьСмирнова Мария ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнова (Шамаринова) Мария Васильевна07.06.1894 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1887 ст.
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1916 ст.
Затурцы, Волинська область