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Скударев Иван Васильевич

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино

Дата рождения

21.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1902

Отец: Скударев Василий Артемов

Мать: Скударева Пелагея Макарова

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
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