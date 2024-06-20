Степеренкова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степеренкова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степеренков Прокофий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Степеренкова) Екатерина Прокофьевна

Отец ребёнка: Степеренков Прокофий Ильич

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Степеренкова) Авдотья Прокофьевна

Отец ребёнка: Степеренков Прокофий Ильич

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Степеренков Егор Прокофьевич

Отец ребёнка: Степеренков Прокофий Ильич

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Степеренков Алексей Прокофьевич

Отец ребёнка: Степеренков Прокофий Ильич

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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