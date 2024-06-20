Степеренкова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Степеренкова) Екатерина Прокофьевна
Отец ребёнка: Степеренков Прокофий Ильич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Степеренкова) Авдотья Прокофьевна
Отец ребёнка: Степеренков Прокофий Ильич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Степеренков Егор Прокофьевич
Отец ребёнка: Степеренков Прокофий Ильич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Степеренков Алексей Прокофьевич
Отец ребёнка: Степеренков Прокофий Ильич
Смерть
Неизвестно