Басюк Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басюк Даниил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.2007

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2007

Отец: Басюк Иван Александрович

Мать: не указана

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