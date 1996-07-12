Романенко николай иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1949
Дата смерти12.07.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1972
Сын: Романенко григорий николаевич
Мать ребёнка: Романенко татьяна григорьевна
Рождение ребёнка
15.11.1975
Сын: Романенко александр николаевич
Мать ребёнка: Романенко татьяна григорьевна
Смерть
12.07.1996