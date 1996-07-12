Романенко николай иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко николай иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1949

Дата смерти

12.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1972

Сын: Романенко григорий николаевич

Мать ребёнка: Романенко татьяна григорьевна

Рождение ребёнка
15.11.1975

Сын: Романенко александр николаевич

Мать ребёнка: Романенко татьяна григорьевна

Смерть
12.07.1996
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