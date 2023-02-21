Соболева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1880 ст.

Дочь: Немирова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Василий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Александр Федорович

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