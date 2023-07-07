(Ефимова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Сергей

Мать: Ефимова Варвара (Марфа)

Рождение ребёнка
14.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Николай

Рождение ребёнка
31.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Николай

Село Берестянки, Муниципальный Район Сасовский, Рязанская область, Россия
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Рождение ребёнка
18.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Николай

Колышлей, Колышлейский район, Пензенская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Николай

Смерть
Неизвестно